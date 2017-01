Sie gilt als eine der sichersten Städte Amerikas und ist seit den 50er-Jahren eine Wüstenoase für Promis, die nicht im Scheinwerferlicht stehen wollen, aber den Winter im herrlich warmen, trockenen Klima verbringen.

Foto: Getty Images/Lokibaho/IStockphoto.com Foto: /Maria Gurmann Scottsdale im US-Bundesstaat Arizona: vor Reiseantritt ahnungslos, was der Wilde Westen zu bieten hat, wird einmal gegoogelt. Und schau an, es ist viel mehr als nur Cowboys und Indianer, Kakteen und Wüste. Mit etwa 325 Sonnentagen pro Jahr und mehr als 220 Golfplätzen in der Region (siehe Seite 4) ist Scottsdale nicht nur als Golf-Mekka eine Reise wert. Bei den vielen Möglichkeiten – von Architekturjuwelen und Museen, der witzigen, qualitativ hochwertigen Restaurant- und Barszene bis zu den vielen Ausflugsangeboten – fällt die Wahl schwer. Auf jeden Fall gilt: mindestens zwölf Tage Zeit nehmen, um das Wildwestfeeling wenigstens ein bisschen einzufangen.

Abwechslung

Foto: /Troon North Scottsdale Neben ein paar großartigen Golfrunden und einem atemberaubenden Flug über den Grand Canyon entscheiden wir uns fürs Durchreiten und Überfliegen des Sonoran Deserts, die am üppigsten bewachsene Wüste der Welt. Aufs Durchwandern, Durchradeln oder mit dem Quad Durchrasen verzichten wir. Der Grund: Bei um die 40 Grad im Schatten Ende August wäre das masochistisch. Dafür sind im Sommer die Hotel- und Greenfee-Preise um mindestens 50 Prozent billiger. Das heißt aber auch, dass zu dieser Zeit Morgenstund’ Gold im Mund hat. Erstens, weil die Temperaturen für alle Aktivitäten um sieben Uhr noch als angenehm empfunden werden. Und zweitens, weil die Sonnenaufgänge in der Wüste, die den Himmel in Rosa-Orange-Farben tauchen und die Berge zum Glühen bringen, einfach zum Niederknien sind.

Reiten

Foto: /Maria Gurmann Troy, ein Cowboy , wie aus einem Western entsprungen, wartet auf uns mit gesattelten Pferden auf seiner Ranch. Vorfreude und Unsicherheit sind Hubert, dem Kärntner Sportlehrer, ins Gesicht geschrieben. Er wird das erste Mal auf einem Pferd sitzen – und das bei einem Ausritt über Stock und Stein. Troy erzählt über die vielfältige Pflanzenwelt der Wüste und von den Saguaro Kakteen – Markenzeichen Arizonas. Zehn Jahre wächst ein Stamm, bis er einen Trieb bekommt. Bis zu 15 Meter hoch ragen die naturgeschützten Pflanzen aus der Landschaft.

Foto: Getty Images/iStockphoto/FRANK HILDEBRAND/IStockphoto.com Hubert schaukelt sich im Schritt bereits ins Gefühl des "Lonesome Cowboys", bewundert die wilden Pferde im Verde River und fühlt sich wie John Wayne. Bis Troy mit uns durch den Fluss reitet. Mable, die Stute, die den Profischwimmer und Lehrer trägt, fängt mit den Hufen zu scharren an. Ein Zeichen, dass sich das Pferd vor Freude gleich im Wasser wälzen will. "Treib sie an, treib sie an", ruft der echte Cowboy. Mable gehorcht, eine kleine Dusche statt des Vollbades folgt. Hubert ist erleichtert und überglücklich über den "absoluten Höhepunkt dieses Ausritts".

Ballonfahren

Da weiß er noch nicht, dass es auf dieser Reise noch einige Höhepunkte geben wird. Es lohnt sich, um vier Uhr in der Früh aufzustehen, mit einem Shuttle in die Wüste geführt zu werden und dem Team der Hot Air Expeditions bei den Vorbereitungen für die Ballonfahrt zuzuschauen. Beeindruckend ist die Größe des Ballons, wenn er ausgerollt wird und dann, wenn die immense Flamme ihn zu voller Größe aufbläht. Jeder Handgriff der Crew sitzt, während wir den märchenhaften Sonnenaufgang genießen.

Foto: /Maria Gurmann Dann der große Moment, ein kurzes Kommando von Kapitän Tommy, die Crew lässt die Leinen los und sanft, fast unbemerkt, entschweben wir dem Boden. Erstaunlich, wie rasch wir an Höhe gewinnen. Keine Motorengeräusche, nur ab und zu das Zischen der Flamme. Ein fantastischer Blick auf die Welt von oben, auf die Wüstenlandschaft, die Berge. Wie auf einem Balkon im Freien auf 2000 Meter stehen und in Stille dahingleiten.

Punktgenau landet Tommy mitten in der Wüste, wo uns die Crew mit einem Champagner-Picknick empfängt. Wieder eine Premiere und ein unvergessliches Erlebnis für den Kärntner.

Grand Canyon

Foto: /Maria Gurmann Und das nächste wartet schon auf ihn. Diesmal nicht so still in einer kleinen Propellermaschine. Eine Stunde Flug von Phoenix zum Grand Canyon, über Kopfhörer wird uns die Landschaft und ihre Geschichte erklärt – dann der große Moment. Wir fliegen in den atemberaubenden Graben, in dem tief unten der Colorado River fließt, ein gewaltiges Schauspiel, diese in verschiedensten Farben im Sonnenschein schimmernden Gesteinsschichten. Nach der Landung führt uns Guide Daniel auf einer Wanderung in die Schlucht – eine neue, genauso überwältigende Sicht wie aus der Luft.

Einkaufen und Essen

Foto: /Maria Gurmann Unbedingt Zeit sollte in Scottsdale für kulinarische Highlights und zum Shoppen bleiben. Ein Ausflug zu Bryan’s Barbecue in Cave Creek lohnt sich. Selfservice vom Feinsten, dazu Live-Countrymusik. Ein Hit ist sein Beef Brisket: Rindfleisch bei 40 Grad acht Stunden gegart. „Trust your Chef“ ist sein Motto. Man kann Bryan vertrauen.

Foto: /Maria Gurmann Wir sind zwar nicht den Reichen und Schönen begegnet, die den heißen Sommer in Arizona meiden. Dafür war die Reise im Sommer ein Schnäppchen und frieren mussten wir auch nicht – wenn man von den Tiefkühltemperaturen in Restaurants und Geschäften absieht. Aber dafür ist man auf US-Reisen ohnehin immer mit Schals und Pullover ausgerüstet.

Info

Anreise Mit Austrian Airlines über Chicago oder mit British Airways über London nach Phoenix. www.austrian.com, www.britishairways.com

Währung 1 US-Dollar = 0,96 Euro

Beste Reisezeit Von Oktober bis April Temperaturen von 18 bis 28 Grad, im Sommer steigt das Thermometer oft über 40 Grad. Allerdings kosten dann Quartiere und Greenfees die Hälfte. 325 Sonnentage im Jahr.

Einreise Für die USA wird eine elektronische Reisebewilligung, ESTA, benötigt. www.esta.us/deutsch.html

Hotels

Foto: /Maria Gurmann We-Ko-Pa Resort, mit zwei 18-Loch-Golfkursen, günstige Packages für 2 Personen inkl. Frühstück, minus 30 % auf Spa-Behandlungen, ab 132 € für DZ/Nacht. www.wekoparesort.com

Foto: /Barbara Kraft

– Four Seasons 5*-Resort at Troon North, direkt neben den beiden Golfplätzen Pinnacle und Monument. Service, Spa und Kulinarik vom Feinsten. Ab 189 USD/DZ/Nacht in der Nebensaison, ab 709 USD Okt.–Mai. www.fourseasons.com/scottsdale

– Hotel Valley Ho, direkt in Downtown Scottsdale am Ende der Main Street gelegen. Liebevoll renoviert im Stil der 50’s, cool, schick, jung. Sommer DZ ab 129 USD/Nacht www.hotelvalleyho.com

Essen und Trinken

Foto: /Maria Gurmann Bryan’s Black Mountain Barbecue – das beste BBQ weit und breit, in Cave Creek. Di. bis Sa. 11 bis 20 Uhr geöffnet. www.bryansbbq.com

Foto: /Maria Gurmann

– Andreoli – der angesagteste Italiener in Town. Giovanni, der sizilianische Besitzer, serviert selbst gemachte Nudeln, Würste und Antipasti. Greißlerei im Restaurant. Reservieren! www.andreoli-grocer.com

– Euro Pizza Café, Holzofenpizza, frische Pasta und Fischgerichte, Blick auf den See mit der Fontäne in Fountain Hills, ww.europizzacafe.com

– The Mission, moderne lateinamerikanische Küche, Speisen wie Schwertfisch Veracruz oder Chorizo Porchetta. Herrliche Cocktails von Barkeeper Brian Raab. Reservieren! www.themissionaz.com

– Talavera Restaurant, im Four Seasons Resort Scottsdale, Kombinationen aus herrlichem Steak und Meeresfrüchten. www.fourseasons.com/scottsdale

– Roka Akor, die besten Sushi und tolle Steaks, www.rokaakor.com

– Relish Bar, im Clubhaus vom Phoenician Golf Club, den Kobe-Rind-Burger muss man probiert haben. www.thephoenician.com/golf/

– Rusty Spur Saloon, der älteste Saloon in Scottsdale, mit Livemusik, Gäste tanzen, Main Street. www.rustyspursaloon.com/

Einkaufen My Sister’s Closet, eine Fundgrube für Vintage-Liebhaber, günstige Designermode, oft nur ein Mal getragen, mysisterscloset.com

– Ross – dress for less, tolle Designer-Mode, -Handtaschen, -Brillen, jeden Di. für ab 50-Jährige minus 10 %, Indian Bend Rd. in Scottsdale.

– PGA Tour Superstore, mehrere Filialen in Scottsdale, Golfkleidung, -schuhe und -schläger zu günstigen Preisen, www.pgatoursuperstore.com/scottsdale

Echte Cowboystiefel Saba’s Arizona’s Original Western Store in der Main Street, ohne Cowboyboots kann man den Wilden Westen nicht verlassen. www.sabas.com

Ballonfahren

Foto: /Maria Gurmann 60 Minuten Ballonfahrt, wunderbarer Blick auf Scottsdale, Phoenix, die Berge und das Desert. Anschließend Champagnerfrühstück mitten in der Wüste, 179 USD/P. www.hotairexpeditions.com

Reiten

Foto: /Maria Gurmann The Stables at Fort McDowell Adventures. Preis: 90 Min. geführter Ausritt 60 USD/ P. www.fortmcdowelladventures.com

Grand Canyon Air & Hiking Tour – ein unvergesslicher Tag, Flug von Phoenix zum Canyon, 1/2 Stunde Flug über den Canyon, Wanderung in den Canyon, Picknick. 667 USD/P. www.westwindairservice.com

Kunst

Foto: /Maria Gurmann Frank LLoyd Wright’s Taliesin West, das Meisterwerk des berühmten Architekten der 1930er-Jahre, 90 Min. Tour 34 USD/P. www.franklloydwright.org

– Galerien, sehenswerte Kunst in der Main Street. Mein Favorit: www.xanadugallery.com

Auskunft www.experiencescottsdale.com