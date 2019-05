Yacht-Feeling auf dem neuen Luxus-Kreuzfahrtschiff

Vorbei an den entlegensten Winkeln der Welt ermöglicht die Discovery Yacht nicht nur Unterhaltung an Bord, sondern auch in der Luft oder unter Wasser: Der schiffseigene Helikopter H130 - einer der leisesten Helikopter überhaupt - bietet bis zu sechs Passagieren Platz. An Bord haben Gäste die Möglichkeit, ihre Reiseziele aus völlig neuen Perspektiven kennenzulernen und unbekannte Orte von oben zu erkunden. Genau das Gegenteil ermöglicht das siebensitzige U-Boot Scenic Neptune. Urlauber können hier wortwörtlich in die Unterwasserwelt eintauchen und sich Korallen, Fische & Co aus nächster Nähe ansehen. Sportliche Gäste können außerdem mit Zodiacs oder Kajaks das Meer hautnah erleben. Für echte Abenteuerausflüge stehen zudem E-Bikes sowie Schneeschuhausrüstungen zur Verfügung.