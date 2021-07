Mustique: Diese Luxus-Villen von Promis kann man mieten

Mustique ist eine der exklusivsten Inseln der Welt. Gerade einmal zwei Hotels und 104 Villen sorgen fürs private Flair. Die Karibikinsel zieht Rockstars und Royals magisch an. Neun Strände umgeben die Insel, Sand so weiß und fein wie Puderzucker, strahlend grüne Palmen und trükisfarbenes Wasser. Ein Paradies, das sich Betuchte leisten können. Die Villen, in denen einst David Bowie und Prinzessin Margaret ihre Urlaube verbrachten, kann man mieten.