Thailand hat jetzt seinen ersten Unesco Global Geopark

In der Provinz Satun im Süden Thailands befindet sich seit diesem Jahr der erste Unesco Global Geopark des Landes. Eine besondere Auszeichnung und ein weiteres Beispiel für die Ausweitung nachhaltiger Angebote im thailändischen Tourismus.

Ein holistischer Ansatz für die ganze Region

Der Geopark erstreckt sich über vier Bereiche der Provinz: Thung Wa, Manang, La-Ngu und Amphoe Mueang. In diesen Gebieten waren schon zuvor zwei Nationalparks und ein Tierschutzgebiet. Während der Norden und Osten des Parks durch Berge und Gebirgsausläufer charakterisiert sind, dominieren Strände und viele kleine Inseln den Teil in der Andamanen See. Der Status als Unesco Global Geopark bleibt zunächst für vier Jahre. Charakteristisch für die Natur im Park sind beeindruckende Kalksteinfelsen und unzählige Fossilien.