Paradies mit Pools, Palmen und weißem Pulversand

Anreise Austrian Airlines fliegen täglich von Wien nach Bangkok (www.aua.com), Thai Airways verbindet Wien viermal die Woche mit Bangkok. thaiairways.com

Reisezeit Die beste Reisezeit ist in den kühleren Monaten November bis Februar. Natürlich ist dies auch die Hauptsaison, in der es durchaus zu Gedränge kommen kann. Von März bis Juni ist es mitunter sehr heiß, von Juni und Oktober gibt es immer wieder starke Niederschläge.

Sicherheit Thailand gilt als sicheres Land. In allen touristischen Regionen gibt es ein gut funktionierendes Netz an Gesundheits- und polizeilichen Notdiensten. Auch alleinreisende Frauen werden im Normalfall nicht belästigt. Vorsicht: Drogenbesitz oder -handel kann bis zu 15 Jahre Gefängnis oder gar die Todesstrafe nach sich ziehen.

Währung Landeswährung ist der Baht, 1 Euro = 38,6 Baht.

Ausflüge Z. B. ein Halbtagesausflug zum Elefant Seaside Retreat Khao Lak. Tui unterstützt Projekte, die sich für die artgerechte Haltung der Elefanten einsetzen – in diesem Retreat gibt es daher kein Elefantenreiten oder dergleichen. Ebenso gibt es Ganztagesausflüge in den Khao Sok Nationalpark.

Angebot Tui bietet 2018 Kombi-Angebote mit Aua-Flügen und Unterkunft im Robinson Khao Lak, 5*: Eine Woche im DZ mit VP z. B. am 24.1. ab 1812 € /P. Eine Woche in der Deluxe Poolvilla mit VP am 24.1. ab 5352 € /P. Eine Woche im Poolbungalow mit VP am 24.1. gibt es ab 2210 €/P.

Info und Buchung in jedem guten Reisebüro und auf www.tui.at

Auskunft Thailändisches Fremdenverkehrsamt: ☎ 01/ 585 36 31 39, www.tourismusthailand.at