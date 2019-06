Malaysia: Warum sich in Kuching alles um die Katz’ dreht

Natürlich kommt das Katzenthema nicht von irgendwo her, denn Kuching heißt übersetzt so viel wie Katze. Wie es dazu kam, erzählen Touristiker besonders gerne, obgleich Historiker anderer Meinung sind. Wer sich aber gerne unterhalten lässt, glaubt an diese Legende: Als der erste Weiße Raja von Sarawak, James Brooke, einen Einheimischen nach dem Namen der Siedlung gefragt hat, hat er auf den Boden gedeutet, just in diesem Moment ist eine Katze unter ihm vorbei gelaufen. Der Malaie dachte, der Engländer frage nach dem Namen des Tieres – antwortete also Kuching.