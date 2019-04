Fleischlos für Vegetarier: Neue und beliebte Veggie-Hotels

Schottisches Hochland

The Green Cruachan. Das Bed & Breakfast “The Green Cruachan” liegt in Stoer (Assynt) in den nordwestlichen Highlands von Schottland, 11 km nördlich von Lochinver direkt an der NC500, der beliebten Touristenroute „The North Coast 500“. Preis pro Zimmer ab 82 Euro. 4 Zimmer.