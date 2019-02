Die erlebnisreichsten Reiseziele für 2019

Usbekistans Nachbar Tadschikistan ist bis heute anders: abgelegen, abenteuerlich, unentdeckt und ein perfektes Trekkingziel. Anders als in Samarkand, Almaty oder sogar Bischkek ist es in den meisten Teilen des Landes immer noch eine Seltenheit, Ausländer auf den Straßen zu treffen, selbst in der Hauptstadt Duschanbe. Aufgrund des Mangels an Infrastruktur und ohne bedeutenden Tourismus, sind authentische Abenteuer und ein echter kultureller Austausch leicht zu finden. Die Pamirs, ein abgelegener östlicher Teil des Binnenlandes, das heute 26 Jahre Unabhängigkeit von der Sowjetunion feiert, ist in der Region als „Dach der Welt” („bami-dunya”) bekannt. Mit fast der Hälfte der Landmasse Tadschikistans, aber weniger als fünf Prozent der Bevölkerung ist der Außeneinfluss dort sehr gering. Dies ist ein hervorragendes Trekkingziel für aufgeschlossene und gut ausgestattete Wanderer, die den Komfort von Teehütten, Lodges und Pfaden gegen ein unberührtes Paradies aus hoch gelegenen und anspruchsvollen Tälern eintauschen möchten.

