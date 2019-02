Aug in Aug mit dem Orang-Utan im Dschungel

Auf der Fahrt ins Semenggoh Wildlife Centre warnt Guide Selina die Gruppe: „Es gibt keine Garantie, dass wir heute Orang-Utans sichten“, sagt sie immer wieder und schaut Teresa eindringlich an, die ihr erzählt hat, dass die Menschenaffen für sie das Highlight der Sarawak-Rundreise sind. „Besser wäre es aber, sonst müssen wir so oft kommen, bis wir sie sehen“, antwortet Teresa trocken. Die majestätischen Tiere nicht zu sehen, ist für sie keine Option.

Die Chancen dafür stehen ohnehin nicht schlecht. Das Semenggoh Wildlife Centre ist ein Wildreservat in dem verwaiste und gerettete Orang-Utans Schutz finden, Ziel ist die Auswilderung. Nach einem mehrwöchigen Training für das Überleben in der Wildnis werden sie in das Reservat entlassen. Es steht ihnen frei, es zu gehen.

In der Realität bleiben sie fast immer, weil sie im Umkreis kaum wo anders hinkönnen. Und nachdem der Lebensraum für die Anzahl der Orang-Utans eigentlich zu klein ist, können sie sich nicht ausreichend selbst versorgen und sind auf die Hilfe der Menschen angewiesen. Die Ranger schätzen die Population auf 30 Menschenaffen.