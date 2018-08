Hüttenwirte statt Spitzengastro: Gault& Millau mit neuem Guide

So findet sich etwa unter den besten Almhütten für Gourmets die Schrofen Hütte in Jungholz, die Petersbergalm in Hinterhornbach wird für die eigenen Produkte hervorgehoben. Auch außerhalb des Lech- und Tannheimertals gibt’s viele gute Adressen. Unter den besten Almhütten für Familien befindet sich die Sennhütte in St. Anton am Arlberg, im Sommer ist etwa der Alpengasthof Loas in Pill besonders zu empfehlen und im Winter die Wedelhütte in Kaltenbach im Zillertal.