Abenteuerlich von Alaska zum Südpol

Schiff

Schon bis jetzt hat er viel erlebt! Während der Atlantik-Überquerung hat er gemeinsam mit den Anderen auf dem Segelboot 50 Kilo Fisch gefangen. Tolnai am Telefon: "Ich bin schon ein paar Mal mehrere Tage allein in der Natur oder Wildnis gewandert, aber das ist nichts im Vergleich zur totalen Isolation auf dem Ozean, wo man sich tagelang, ohne ein andereszu sehen, mit 10 km/h fortbewegt."

In Kürze begibt er sich wieder auf die Piste. Seine bisherigen Erfahrungen beim Stoppen sind durchwegs positiv. Nur durch Spanien sei er nur langsam weitergekommen: "Da habe ich an einem Tag nur dreißig Kilometer gemacht, wovon ich zehn Kilometer neben der Straße gewandert bin." (Im Schnitt sind es 500 pro Tag.)

Menschen aus allen sozialen Schichten haben ihn bisher mitgenommen. Tolnai erzählt auch von kleinen Wundern: "Ich bin zum Beispiel per Stopp mit der Panzerlimousine der deutschen Kanzlerin Angela Merkel mitgenommen worden, als der Wagen für die Olympischen Spiele in London zugestellt wurde."

Und dann war da noch die Episode in Barbados: "Ich habe von dort so schnell wie möglich wegfliegen müssen, weil ich in nur zwei Wochen 500 Euro für Lebensmittel ausgegeben habe. Ich habe mein Ticket gehabt, aber die Airline hat meinen Sitzplatz ein zweites Mal verkauft."