Ein Wintermärchen im Allgäu

Luxushideaway im Allgäu auf der Alpspitz bei Nesselwang, 4 Lodges 70 – 90 m², Spa, Wohnbereich, offener Kamin, Panoramafenster, alles aus Vollzirbe, ab 440 € für 2 Personen pro Tag mit Frühstück.www.berglodge.de

– Panoramahotel Oberjoch, Pauschale: 3 Nächte 320 €/2 Personen, Frühstück, Kuchenbar, Wellness und Spa, 1 Abend-Menü,www.panoramahotel-oberjoch.de

Skipässe Alpspitzbahn: Tageskarte Erwachsener 30 €, Familie (2 Erw., 2 Kinder) 76 €, www.alpspitzbahn.de

– Breitenberg/ Pfronten: Tageskarte Erwachsener 29 €, Familie (2 Erwachsene, 2 Kinder) 79 €.

Königscard Wer in der Wintersaison bei einem der Füssener Königscard-Gastgeber bucht und mindestens 2 Nächte bleibt, kann täglich drei Stunden gratis Skifahren.

Essen& Trinken Maucher’s Café & Restaurant in Hopfen am See, regionale Spezialitäten wie Allgäuer Käsesuppe oder Krautkrapfen, www.mauchers-restaurant.de

– Lila Haus Greißlerei und Restaurant, Geschenke und Mitbringsel, in Füssen, www.lilahaus-fuessen.de

– Küss die Hand, ein österreichisches Kaffeehaus neben der Markthalle in Füssen, die Schmankerln der Wienerin Irina Probost sind ein Renner. www.kuessdiehand.de

Einkehr Hündeleskopfhütte, die erste vegetarische Hütte in den Alpen, www.huendeleskopfhuette.de

– Ostlerhütte auf dem Breitenberg, Rundblick auf das Pfrontener Tal, die Allgäuer, Tiroler und Schweizer Bergwelt www.huette-mit-herz.de

Schlittenbauer Vom Tischler handgefertigte Rodeln und Schlitten von Rita und Christian Osterried, Pfronten, www.osterried-rennrodel.de

Schlösser Neuschwanstein und Hohenschwangau, bis 31. 3. 2018 von 9 bis 15.30 Uhr. Besichtigung nur im Rahmen einer Führung möglich. Eintritt: Erwachsene je Schloss 13 €, ticket-center-hohenschwangau.de

Event das Hotel Wiesengrund in Bad Hindelang lässt von 21. bis 27.1. eine alte Tradion wieder aufleben. Sieben Ballon-Teams haben sich für das „1. Wiesengrund- Ballonfestival“ angekündigt. wiesengrund.com

Auskunft Virtuelle Reise durch die Stadt Füssen, www.fuessen.de/animierter-stadtrundgang, germany.travel