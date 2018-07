Frankreich vs. Kroatien: Wer kann mehr?

Wer eher auf breite Sandstrände steht, sollte Frankreich wählen. Mittelmeer, Ärmelkanal oder doch lieber an den Atlantik? Hier haben Urlauber die Qual der Wahl. Allein die Atlantikküste bietet rund 500 Kilometer schönste Strände, die deutlich weniger überlaufen sind als das Mittelmeer. Das Klima ist angenehm mild, aber nie zu heiß, da aufgrund des offenen Meeres immer eine erfrischende Brise weht. Was aber auch an den Wassertemperaturen spürbar ist.