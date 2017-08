Anreise Z. B. mit Austrian Airlines nach Paris, weiter mit dem Mietauto austrian.com

Beste Reisezeit Das Klima ist ganzjährig mild und feucht. Frühling und Herbst eignen sich zum Wandern und Radfahren. Im April und Mai ist Apfelblüte, von Juni bis August kann man an den Strand, September und Oktober ist Apfelernte mit vielen Festen.

Museen Mémorial von Caen: Das "Museum für den Frieden" widmet sich der alliierten Landung am 6. Juni 1944 und der Geschichte von Konflikten, Krieg und Frieden. www.memorial-caen.fr

– Museum Historial Jeanne d’Arc: modernes Museum im Erzbistum von Rouen zu Ehren von Johanna von Orléans www.historial-jeannedarc.fr

– Panorama XXL: Monumentale Rundbilder www.panoramaxxl.com

Essen und Trinken Restaurant Le P’tit B: Einfache, authentische Gerichte mit saisonalen Produkten in Caen. leptitb.fr

– Les P’tits Parapluies: Schickes Restaurant in einer ehemaligen Regenschirmfabrik in Rouen lesptits-parapluies.com

– La Couronne: Das älteste Gasthaus Frankreichs, in Rouen. lacouronne.com.fr

– Restaurant Les Nymphéas: Ehemaliger Bauernhof visavis vom Haus Monets in Giverny. giverny-restaurant-nympheas.fr

Übernachten Die deutschsprachige Initiative "Willkommen in der Normandie" vereinigt 26 Hotels, die ihre Gäste in deutscher Sprache betreuen. Dazu gehört z. B. das 3*-Hôtel-Restaurant Le Bellevue: Romantikhotel direkt am Meer in Villerville. ☎ +33 (0)2 31 87 20 22, bellevue-hotel.fr

– 4*-Best Western Hôtel littéraire Gustave Flaubert im Herzen von Rouen ☎ +33 (0)235 71 00 88, hotelgustaveflaubert.com

Angebot viele Veranstalter haben die Normandie im Programm, z. B. Raiffeisen Reisen: 7 Tage Normandie und Bretagne ab 1099 € /P. im DZ. ☎ 01 / 313 75 – 82

Auskunft Tourimusverband der Normandie: de.normandie-tourisme.fr

– Tourimusbüro der Stadt Rouen: rouentourisme.com/de

– Atout France: ☎ 01/503 28 92, [email protected], at.france.fr