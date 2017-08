Sie können später gemütlich durch die Gassen schlendern, aber jetzt müssen wir uns beeilen! Wir müssen vor Kassaschluss am Eingang der Abtei sein und glauben Sie mir, die wollen Sie nicht verpassen!“, erklärt Cécile, als sie uns zum „Gipfel“ des ehrwürdigen Mont-Saint-Michel hochjagt. Wir nehmen es ihr nicht übel, denn sie hat recht, die Abtei sollte wirklich kein Besucher verpassen – und wir haben einen riesen Vorteil: Weil wir so knapp dran sind, haben wir die Insel, die jährlich von mehr als drei Millionen Menschen besucht wird, eine Stunde fast für uns alleine. Wow.

Tribut für Michael

Cécile erzählt, dass die Entstehung des Pilgerorts auf das achte Jahrhundert zurückgeht. Einer Legende nach erteilte der Erzengel Michael dem Bischof Aubert von Avranches den Auftrag zum Bau einer Kirche. Der soll sich anfangs geziert haben, bis er vom Erzengel ein Loch in den Schädel gebrannt bekam. (Kann man glauben, muss man aber nicht – ein Schädel mit Loch wird jedenfalls in der Kirche Saint-Gervais in Avranches aufbewahrt.)

Wir spazieren durch die UNESCO-Stätte und sind beeindruckt. Aus einem kleinen Sakralbau wurde über die Jahrhunderte eine große Kirche, Benediktinermönche gründeten ein Kloster. Im 12. Jahrhundert war es zu einer Abtei und zum Ziel großer Pilgerströme gewachsen. Die thront auf einer Insel aus Granit im Wattenmeer der Normandie, an der Grenze zur Bretagne. Der architektonisch beeindruckende Kreuzgang symbolisiert den paradiesischen Garten, von hier hat man einen wunderbaren Blick über die versandete Bucht. In den salzigen Wiesen grasen Schafe – ab März mindestens 230 Tage im Jahr.

Erst mit der Abtei kam das Dorf, in dem heute nur noch 20 Menschen wohnen: fünf Mönche, sieben Nonnen, zwei Priester und sechs Laien.

Foto: Getty Images/iStockphoto/Xantana/IStockphoto.com Die Bucht ist Schauplatz der stärksten Gezeiten Europas – bis zu 15 Meter zwischen Ebbe und Flut.Waren es im Mittelalter fünf Kilometer bis zur Küste, wurde sie durch den Bau eines Damms versandet. Der Inselcharakter ging zusehends verloren. Dem wirkt seit 2014 eine ein Kilometer lange, geschwungene Stahlbrücke des Österreichers Dietmar Feichtinger entgegen, die die Dammstraße obsolet macht. Als wir spät Abends nach einem Besuch des 120 Jahre alten Restaurants „Mère Poulard“ wieder darüber schlendern, werfen wir in einer traumhaften Abendstimmung einen Blick zurück auf die Insel. Wir sind uns einig: Kurz vor Kassaschluss ist der beste Zeitpunkt für einen Besuch.