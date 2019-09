Drei historische Häuser werden 2023 in Bad Gastein als Hotel eröffnet

Zur Vorgeschichte: Das Hotel Straubinger, das Postgebäude und das Badeschloss waren gemeinsam mit dem Kongresszentrum und dem ebenfalls denkmalgeschütztem Haus Austria in den Jahren 1999 bis 2005 vom Wiener "Garagenkönig" Franz Duval und dem Wiener Architekten Franz Wojnarowski erworben worden. Anfängliche Zusagen, die Häuser revitalisieren zu wollen, erfüllten sich allerdings nicht - die Gebäude verfielen zusehends. Nach dem Tod Duvals 2013 übernahm sein Sohn Philippe das Erbe. Gespräche über eine Lösung für die Häuser scheiterten zunächst.

Schließlich kaufte das Land Salzburg über den Wachstumsfonds die drei Häuser von Duval und Wojnarowski im Herbst 2017 um rund sechs Millionen Euro, steckte noch mindestens eine weitere Million Euro in die Instandhaltung der Liegenschaften und verkaufte diese um 7,5 Mio. Euro an die Hirmer-Gruppe. Diese verpflichtete sich zur Errichtung zumindest eines gewerblichen Hotelbetriebs in der Kategorie "4-Stern-Superior" oder "5-Stern" binnen drei Jahren ab Erlangung der notwendigen Genehmigungen. "Wir wollen ein behutsames Umgehen mit dem kulturellen Erbe", sagte Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer ( ÖVP), der heute zu dem Lokalaugenschein gekommen war.

Die Travel-Charme-Gruppe betreibt in Österreich und Deutschland elf Häuser in der Vier- und Fünf-Sterne-Kategorie. In Salzburg wurde 2012 ein Bergressort in Werfenweng im Pongau eröffnet, im Jahr 2022 ist die Eröffnung eines weiteren Hotelressorts in Strobl am Wolfgangsee im Flachgau mit 119 Zimmern und Suiten geplant.