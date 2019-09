"Bin keine Wechselstube": Wirt verlangt Gebühr für Münztausch

Seit vergangenen Mittwoch verlangt ein Wirt in Hintersee im Flachgau in Salzburg 50 Cent für den Umtausch in Münzen für eine private Mautstraße. "Ich bin ja keine Wechselstube", bestätigte Albert Ebner einen Bericht in den Salzburger Nachrichten am Wochenende. An Spitzentagen kämen bis zu 40 Passanten in seinen Gasthof um Scheine gegen Kleingeld einzutauschen.

Schranke vor Alm-Gebiet

Acht Euro in Münzen müssen in eine Schranke für die Privatstraße ins Alm-Gebiet von Anzenberg-Hintersee eingeworfen werden. Wer das Kleingeld nicht hat, geht wechseln. Und so kämen seit Jahren Passanten vor allem zu ihm, so der Wirt. Nachdem der Tourismus immer stärker zunehme, würden es Jahr für Jahr mehr. "Ich habe eine Bürde aufgeladen bekommen, die ich gar nicht will", ist Ebner verärgert. Zum Teil wollen Personen 50-Euro-Scheine tauschen.