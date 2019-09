Aufbruchstimmung: Investoren rennen Bad Gastein die Türe ein

Renaissance möglich

Es wird nicht die letzte Investition gewesen sein. Immobilienmakler bieten noch mehr ehemalige Pensionen und Hotels in Zentrumsnähe an. Wenn weitere historische Häuser verkauft werden, käme das einer Renaissance gleich, meint Ebner: „Dann ist das alte Gastein wieder am Aufleben.“

Auch die Verkehrssituation wird sich in den kommenden Jahren verbessern. „Der Gast der Zukunft kommt mit der Bahn“, erklärt Steinbauer. „Deshalb macht es Sinn, dass man versucht den Bahnhof in die Überlegungen miteinzubinden. Die gute Anbindung ist ein Riesenvorteil für das Gasteiner Tal.“