Die Ostsee abseits des Meeres entdecken

Wer den Ostseeküstenradweg von Wismar nach Warnemünde zu den alten Seebädern nehmen will, muss Geduld haben. Denn das Meer ist hier nicht der Hauptdarsteller. Das hat man am Weg zwar meist im Rücken und in der Nase, aber zu sehen ist es nicht. Dafür Weizenfelder und Windmühlen – und dazwischen viele stumme Zeitzeugen: verlassene Bahnhöfe oder Mauerreste, das Überbleibsel eines abgesperrten Militärgeländes. An dieser Stelle wird der Radweg holprig und zu einem mit Steingitter bepflasterten Abschnitt. Hier rollten bis zur Wende 1989 die Panzer.

„Die Ostsee muss ein Meer des Friedens sein.“ Mit dieser Parole stilisierte sich das SED-Regime als friedliebender Staat. Wie weit es bereit war, diesen Frieden zu erhalten, sieht man heute im Ostseebad Kühlungsborn. Zwischen weißem Puderzuckerstrand, bunten Strandkörben und belebter Promenade ragt ein grauer Beobachtungsturm in die Höhe. Er ist einer der letzten Grenztürme entlang der Ostseeküste. Von oben hatten die Grenzer alles im Blick: untertags die Badegäste, die hier in den kastenartigen Hotelburgen urlaubten, die ihnen der Staat zuteilte. Und nachts jene, die sich in Schlauchbooten, auf Luftmatratzen oder nur mit eigener Körperkraft aufs offene Meer wagten, um zu flüchten. Die Geschichten dieser Menschen sind auf Schautafeln nachzulesen. Sie erzählen von gescheiterten Fluchtversuchen, die oft tödlich endeten.

Nicht überall holt den Urlauber die Geschichte so eindrucksvoll ein. Manchmal wird sie übertüncht von hübsch herausgeputzten Häuschen, Hotels und hippen Bars, wo man Aperol trinkt und am Pier zu Livemusik tanzt. Wo die im Norden höher stehende Sonne einfach nicht untergehen will. Dann spielen Kinder länger am Strand als sonst, Erwachsene genehmigen sich noch ein Bad im frischen Wasser. Und auch die Möwen sind weiter auf der Lauer. Irgendwo spazieren immer Menschen mit Softeis in der Hand, das sie ihnen im Sinkflug abjagen. Die Stimmung in den Seebädern erinnert an Badeorte an der Adria.