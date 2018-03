Bei unseren Nachbarn ist Mecklenburg-Vorpommern das beliebteste deutsche Urlaubsreiseziel. Kein Wunder. Die sonnenverwöhnte Ostseeküste mit 65 Kur- und Erholungsorten gilt als Kraftquell für Körper und Seele. In der sanft gewellten Region hinter der Ostsee befindet sich mit 2000 Seen und Flüssen das größte Gewässernetz Mitteleuropas.

Foto: /TMV/Timo Roth Neben Meer und Seen können Urlauber radeln und paddeln sowie Kultur und Kulinarik genießen. Entschleunigung findet man in der unberührten Natur der Mecklenburgischen Seenplatte auf jeden Fall. Neu ist der Katalog "Landurlaub Mecklenburg-Vorpommern" und der erste Katalog für exklusiven Reiturlaub. Das nördliche Bundesland ist ein Paradies für Reiter und solche, die es noch werden wollen: lange Sandstrände, urige Wälder, weite Parklandschaften, herrschaftliche Unterkünfte und ein mehr als 6400 Kilometer langes Reitwegenetz.

Direktflüge

Foto: /tmv7Thomas Grundner Flugverbindungen aus Linz nach Rostock-Laage zwischen 27. Mai und 16. September ermöglichen auch österreichischen Urlaubern eine einfache Anreise. Wer mit Costa eine Kreuzfahrt von Rostock bucht, kann sich auf eine komfortable An- und Abreise freuen: Das Reisegepäck wird am Abflughafen gekennzeichnet und in Rostock direkt in die Kabine des Gastes auf dem Schiff geliefert.

Zum 800. Geburtstag der Hansestadt, werden 2018 viele Feiern und Events in Rostock stattfinden. Zur 28. Auflage des maritimen Klassikers "Hanse Sail" vom 9. bis 12. 8. werden rund 200 Schiffe, darunter Traditionssegler und Museumsschiffe, Kreuzliner und Fähren an Rostocks und Warnemündes Kaikanten erwartet. Und vom 14. bis 16. 9. gibt es wieder das spektakuläre Cruise Festival.

Foto: /TMV/Grundner Sebelrasseln und Kanonendonner gibt es beim Schwedenfest in Wismar vom 16.–19. 8. Auf der Insel Rügen findet zum fünften Mal der Triathlon statt. Und die hochkarätigen Konzerte beim Usedomer Musikfestival im September sind seit 25. Jahren ein Publikumsmagnet.

Info

Foto: /Grafik Direktflüge Linz–Rostock vom 27. 5. bis 16. 9. 2018 mit Germania. Pauschale: Hofer Reisen ab 529 €/p. P., inkl. Direktflug, 7 Nächte, Mietauto, hoferreisen.at, eurotours.at

Auskunft germany.travel, auf-nach-mv.de, www.ostseeflugreisen.com

