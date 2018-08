Griechische Inselschönheit: Yassas Santorini!

Wer in den Sommermonaten kommt, muss sich seinen Weg durch die Touristenschlangen bahnen, die sich durch die engen Gassen des Bilderbuchdorfes Oia drängen. In einer „Höhlenwohnung“ stapeln sich feine Bücher auf Englisch, Italienisch, Griechisch. Hier eröffneten zwei „verrückte“ Amerikaner, Craig Walzer und Oliver Wise, im Jahr 2004 ihren Büchertraum. Wer schon immer die Odyssee von Homer lesen wollte, findet hier Ausgaben in vielen Sprachen. Auf der Terrasse über der Buchhandlung kann man sich mit einem Buch zurückziehen und dabei den schönsten Ausblick der Welt auf die Caldera genießen. Tipp: Atlantis Books hat eine individuelle Santorini-Landkarte (5 €) gestaltet, wo die Bücherfreaks ihre Lieblingsorte, Strände, Cafés und vieles mehr verraten (atlantisbooks.org).

Wer eine Verschnaufpause von den Touristenmagneten Fira und Oia braucht, ist im Dorf Pirgos richtig. Viele alte, liebevoll renovierte Häuser mit Kunsthandwerkläden laden zu einem Spaziergang durch enge, stufenreiche Gassen ein. Hier sind auch noch vereinzelt Häuserruinen, Überreste des schweren Erdbebens, das 1956 die Insel erschütterte, zu sehen.

An der kleinen Platìa bietet ein Kafenion mit seiner schattigen, kieferbewachsenen Terrasse köstliche Mezzes zur Stärkung an. Wer den Sonnenuntergang in Ruhe genießen will, geht am besten ins Kastro-Viertel. Und kehrt in Franco’s Café oder im Castelli Art Cafe vor dem Eingang zum Kastell auf ein Glas Wein ein.