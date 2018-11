Rügen, Usedom: Ferienparadies an der Ostsee

Das Leben unter Wasser sieht man im Ozeaneum, dem 2008 erbauten Meeresmuseum, dessen Form an das geblähte Segel eines Schiffes erinnert. Haien beim Schwimmen zusehen, den Gesängen der Wale lauschen. In Stralsunds Altstadt zeugen die prächtigen Bauten im Stil der norddeutschen Backsteingotik von Wohlstand und Macht der Hansestädte. Das Rathaus am Alten Markt, mit seiner mit Rosetten und Giebeln verzierten Fassade hinter der genau nichts ist. Nur gebaut, um zu zeigen, dass man es sich leisten kann. Wie gut die Kaufleute des Hansebundes wirtschafteten, ist auch in den prächtigen Innenstädten von Rostock, Wismar oder Greifswald an jeder Ecke spürbar. Weniger nobel ging es einst in den schmalen verwinkelten Gässchen dahinter zu. Eines dieser Gässchen in Stralsund war so finster und eng, dass man ihm den Namen „Arschkerbe“ gab. Heute ist es längst umgetauft – in Jacobichorstraße – doch die Figur eines Buben, der die Dachrinne hochklettert und dabei dem Betrachter das Hinterteil zuwendet, erinnert an den einstigen Namen.

Die Heimat von Flugpionier Lilienthal

Auf Rügens Nachbarinsel Usedom, direkt an der Grenze zu Polen gelegen, ist an schönen Sommertagen an den Stränden kaum ein Plätzchen frei. Auch hier schützen Strandkörbe vor dem frischen Wind und auch hier ist der Salzgehalt – im Gegensatz zur Nordsee – durch das viele Süßwasser, das aus den Flüssen in die Ostsee fließt, ganz gering. Brackwasser eben.

Die Insel ist Geburtsort von Flugpionier Otto Lilienthal, der den ersten „Segelapparat“ entwickelte. Und in Peenemünde, am nördlichsten Zipfel Usedoms, ließ Hitler den Physiker Wernher von Braun an neuen Waffensystemen forschen. Dass hier das Hightech-Zentrum und die Raketenschmiede der Nazis stand, ist heute zum Glück nicht mehr erkennbar. Die Sowjets sprengten die Anlagen nach Kriegsende. Dafür hinterließen sie der Stadt ein Relikt, das im Hafen weithin sichtbar ist: Juliett