Die Faszination des Nordens: Doch wo beginnt er eigentlich?

Beste Reisezeit Am angenehmsten sind die Temperaturen von Mai bis September. In dieser Zeit kann man am besten bei Schiffsrundfahrten Fjorde ansteuern oder mit dem Pkw Skandinavien bereisen. Die Sommermonate sind auch ideale Wanderzeit, etwa für Touren durch Lappland.

Ein besonderes Erlebnis sind die Mittsommernächte rund um die Sommersonnenwende am 21. Juni, die vielerorts im Norden gefeiert wird, etwa in Schweden zwischen 20. und 26. Juni. Im russischen St. Petersburg sind die „Weißen Nächte“ ein Highlight. Sehenswert ist der Herbstwinter im September und Oktober und die Färbung der Laubwälder in Finnland (Ruska). Wer spektakuläre Polarlichter sehen möchte, muss die Winternächte zwischen Oktober und März als Reisezeit wählen.

Preisbeispiele

– Drei-Länder-Tour Skandinavien von Klug Touristik: 12 Tage im DZ mit HP (Mittelklassehotels) inkl. Flüge, Ausflüge, Reiseleitung. 28. 6. bis 9. 7. 2020 und 26. 7. bis 6. 8. 2020. Preis ab 1.999 €. Info: 01 / 245 50 51 klugtouristik.com

– Winterzauber in Lappland von Prima Reisen ab 1.498 €/P im DZ. Inkludiert: Flug Wien/Linz–Kittilä und retour, 7 N/F oder HP (3 oder 4*), Tagesausflüge Rentierfarm, Huskyfahrt und Schneeschuhwandern, Reiseleitung vor Ort. Buchbar Jänner bis März 2020.

Info: 01 / 505 022 20 primareisen.com