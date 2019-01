Norwegen: Expedition nördlich des Polarkreises

1893 bricht ein neues maritimes Zeitalter an. Richard With, Reeder aus Tromsø, segelt in 67 Stunden von Trondheim nach Hammerfest (heute benötigen Hurtigruten-Schiffe dafür 41 Stunden). Ein Quantensprung – und Geburtsstunde der Express-Route: Hurtigruten. „Jeder an Bord war in guter Stimmung. Wir tanzten auf dem Kabinendach zum Akkordeon“, hält Withs Tochter Nanna schriftlich fest. „Jung und Alt war an Bord, manche besuchten ihre Familien, andere waren noch niemals zuvor im Norden Norwegens.“ Dies ändert sich rasch. 1908 wird die Route ausgeweitet, die Schiffe fahren von Bergen im Süden über das Nordkap bis nach Kirkenes. Ab 1936 täglich. Derzeit verkehren 11 Schiffe täglich im Linienverkehr. Der ursprüngliche Gedanke des Postschiffverkehrs spielt keine Rolle mehr.

Die „MS Fram“ wagt sich noch weiter vor, steuert Grönland, Arktis und Antarktis an. Der Name ist Programm: Mit der ersten „Fram“ drifteten norwegische Polarforscher Ende des 19. Jahrhunderts durch das Packeis am Nordpol.