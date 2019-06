Endlich Zeit für Kinder: Manager-Papa erzählt über Familienørlaub

Die Vorfreude war riesig. Nach viel zu viel Arbeit in den vergangenen Monaten konnte ich den Urlaub mit Tobias und Anna kaum erwarten. Ich freute mich auf jene Erlebnisse, auf die sich viele Eltern zu Ferienbeginn freuen: Das erste Mal mit meinem Vierjährigen eine Angel auswerfen und gemeinsam den Griller anheizen, mit meiner Tochter (2) regionales Essen probieren – in unserem Fall Fisch in überragender Qualität und Vielfalt, den es in Norwegen schon im kleinsten Supermarkt gibt.

Ja, Norwegen. Wir haben für den ersten langen Familien-Urlaub Wohnwagen und Norwegen gewählt, schon lange eine Sehnsuchtsdestination und ein toller Ort für Kinder. Hier kann man vor beeindruckender Kulisse Boot fahren, Elchen und Rentieren über den Weg laufen, Wasserfälle sehen – und fantastische Straßen! Um jeden Seitenarm eines Fjords schlängeln sie sich talein und bergauf und bieten bei zwangsläufig niedriger Durchschnittsgeschwindigkeit abwechslungsreiche Reisekilometer.

Auf so einem Trip ist bereits die Anreise abenteuerlich. Wir wollten flexibel und frei sein und fuhren mit dem Auto per Autoreisezug nach Hamburg und weiter mit der Fähre von Kiel nach Oslo. Damit die Kinder schon zu Beginn einen Fjord erleben – den Oslo-Fjord aus der Wasser-Perspektive. Viele lieben Norwegens Hauptstadt wegen der Museen und Festivals, wegen Fischmarkt und Holmenkollen, wegen der modernen Architektur und Kulinarik ... aber für uns war es nicht das Ziel der Reise. Wir wollten in die abenteuerliche Natur Fjord-Norwegens.