Der ausgefallenste Silvesterbrauch an der Ostsee

Frostige Kälte, sternenklarer Himmel und Sand unter den Füßen: Das Ostseebad Kühlungsborn heißt das neue Jahr am 1. Januar 2019 mit dem traditionellen Neujahrs-Anbaden willkommen. Der Sprung in die eisigen Fluten der Ostsee hat in Kühlungsborn lange Tradition. Nach einer ausgelassenen Silvesterparty stürzen sich Einheimische und Gäste mit traditionellen, rot-weiß oder blau-weiß gestreiften Badeanzügen in das kalte Wasser der Ostsee. An der Kühlungsborner Seebrücke warten jeweils hunderte Badende und noch viel mehr Schaulustige auf das erste Spektakel des neuen Jahres. Jeder ist willkommen, auch kurzfristig, auch ohne blau-weiß geringelten Badeanzug.