Warum Sie diese beschwerliche Reise auf sich nehmen sollten

Carlos Favorit ist die „Laguna Negra“, ein Sumpfgebiet vor der Kulisse beeindruckender Sechstausender. Ein Wanderweg entlang des Flusslaufes lädt dazu ein, sich die Beine zu vertreten und die Schönheit der schwarzen Lagune aus nächster Nähe zu bewundern. In den Ebenen grasen Lamas und Alpakas wie bestellt für das perfekte Postkartenmotiv und auch Vogelfreunde kommen in diesem einzigartigen Ökosystem auf über 4000 m Seehöhe voll auf ihre Kosten.

Dabei sollte man es ruhig angehen, denn vor den Auswirkungen der ungewohnt dünnen Luft ist kaum ein Besucher gefeit. Der Kopf pulsiert als hätte man tags zuvor eine schlechte Flasche Wein geleert und jeder Schritt wird zur Herausforderung, weil die Lunge permanent nach Sauerstoff schreit. Den einen trifft es stärker, den anderen weniger, wie der Körper reagiert lässt sich kaum vorhersagen. Einige Tage Akklimatisierung sind vor dieser kräftezehrenden Tour zu empfehlen. Carlos schwört auf die heilende Wirkung des landestypischen Coca-Tees und ist stets darauf bedacht, genügend Coca-Blätter mitzuführen. Die ungewohnte Höhe, extreme Temperaturen und lange Fahrten, zu fünft in einen Jeep gequetscht, mit Gepäck am Schoß und berieselt von einer Dauerschleife ohrenbetäubender, lateinamerikanischer Herzschmerzmusik, rütteln bisweilen stark an den Toleranzgrenzen der Teilnehmer.