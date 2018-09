Warum La Palma Mekka für Sternsucher ist

Von Luftunruhen ungetrübt ist der Himmel hier so sauber und rein, dass er nur an weit entfernten Orten wie Chile oder Hawaii ein Pendant findet. Das Maß der Bildunschärfe durch Luftunruhe, das sogenannte "Seeing" (Sehen), gehört zu den besten der Welt. Von gutem Seeing spricht man bei Werten unter 1. "Auf La Palma wird häufig ein noch viel niedrigerer Wert erzielt, die Sicht ist dann fast so klar wie im Weltraum", sagt Nordio.