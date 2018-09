Route 66: Eine Legende erfindet sich neu

Der knapp 4000 Kilometer (2450 Meilen) lange Highway wurde 1886 angelegt. 1926 war er endlich durchgängig asphaltiert und daher in der Zwischenkriegszeit die vermutlich wichtigste Ost-West-Verbindung. In den 30er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts mit Weltwirtschaftskrise und Hungersnöten wegen der Trockenheit im Mittleren Westen, war sie für Tausende der hoffnungsgeladene Weg in eine bessere Zukunft in Kalifornien.

Entsprechend oft wurde die Route 66 in Liedern besungen, in Romanen beschrieben und in Filmen wie „Easy Rider“ verherrlicht. Als sie 1984 aus dem Straßennetz gestrichen wurde, fanden sich zahlreiche Orte, die bis dahin an einer wichtigen Durchzugsstraße lagen, plötzlich im Nirgendwo.

„Viele Städte hatten wirklich mit dem Überleben zu kämpfen“, erzählt Sean Evans, Geschichtsexperte für die Route 66 an der Northern Arizona University. „Es ist faszinierend zu sehen, wie sich diese Städte neu erfinden mussten.“ Mit zu diesen Erfindungen gehört die Pflege des Mythos Route 66 und die entsprechende Vermarktung.