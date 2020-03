Zwischen Hamsterkäfig und Kühlschrank: Spitzenpolitik im Homeoffice

12.48 Uhr, ein eingehender Videoanruf. Nummer unbekannt. Drauftippen, Anruf annehmen.

Am Display ploppt das Gesicht von Jörg Leichtfried auf, er sagt: „Hallo? Sehen Sie mich? Ah, ich seh’ Sie. Grüß’ Sie!“

Etwas früher als vereinbart ruft der SPÖ-Vize-Klubchef zum Interview mit dem KURIER an – aus seinem Homeoffice in Bruck an der Mur in der Steiermark. Oder besser gesagt: aus seinem Esszimmer. Und überrascht einen so in der eigenen Küche.