Zuverdienst oder Untreue: Was Parlamentarier verdienen dürfen

Fakt ist, dass Nationalratsabgeordnete monatlich für ihre Parlamentsarbeit 9.228 Euro brutto erhalten. Was sie durch ihren Hauptberuf – einige Mandatare sind Ärzte, Anwälte oder Landwirte – oder durch Nebenbeschäftigung verdienen, müssen sie melden. Eine Obergrenze gibt es nicht, wohl aber wird in Kategorien unterschieden. Auf der Plattform meineabgeordneten.at sind Nebeneinkünfte, Firmenbeteiligungen oder ehrenamtlichen Tätigkeiten der 183 Abgeordneten einsehbar. Übermittelt werden die Daten laut Marion Breitschopf von meineabgeordneten.at von den Mandataren bzw. deren Klubs. „Alle Einträge aus dem Firmenbuch oder Vereinsregister werden ein Mal pro Monat abgeglichen“, so Breitschopf, die dafür plädiert, Einkünfte über 10.000 Euro zu präzisieren. „Das kann nämlich 11.000 oder 500.000 Euro bedeuten.“ Derzeit fallen 13 Mandatare in die Kategorie 5, 40 haben keine gemeldeten Nebeneinkünfte, so Breitschopf.