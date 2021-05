Corona und Ibiza: Wie der nächste U-Ausschuss aussehen könnte

Mit den Stimmen der Grünen hätte der „Ibiza-U-Ausschuss“ um drei Monate verlängert werden können. Daraus wird nichts. Das stellte Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer im ORF-Report am Dienstag indirekt klar. Man wolle konstruktiv arbeiten, nicht schon wieder neu wählen, meinte Maurer. Man könnte es auch so formulieren: Würden die Grünen für eine Verlängerung und damit gegen die ÖVP stimmen, wäre die Koalition beendet. Das wäre derzeit nicht im Sinne der Grünen.

Der U-Ausschuss gerät nun in Zeitnot. Die Auswertung aller Aktenberge wird sich nicht mehr ausgehen. Bis 15. Juli können noch Beweismittel eingebracht werden, der Ausschuss endet am 22. September. Die Opposition kann direkt danach einen neuen U-Ausschuss zum gleichen Thema verlangen. Der Untersuchungsgegenstand könnte also wiederum die Causa Ibiza und türkis-blauen Postenschacher umfassen. Er könnte aber auch erweitert, präzisiert oder verändert werden. Es gibt einen ersten, konkreten Vorschlag.