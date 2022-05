Plakolm: "Attraktivierung des Zivildiensts gemeinsam mit der des Bundesheeres"

Wechseln wir zum Thema Jugend. Der Kanzler hat kürzlich gesagt, Sie seien eine wichtige Stimme für die Jungen in der Regierung. Wie schwer ist es denn, dieser Stimme Gehör zu verschaffen?

Wir haben in den vergangenen sechs Monaten viel vorantreiben können. Jahrelang sind 13 Millionen im Gesundheitsministerium für psychische Gesundheit von jungen Menschen bereitgestanden. Ich habe gemeinsam mit dem damaligen Minister Mückstein dafür gesorgt, dass dieses Geld endlich an der richtigen Stelle investiert wird. Und wir haben das Bestellerprinzip für Maklergebühren eingeführt, was besonders für junge Menschen eine Erleichterung ist. Jetzt übernimmt das Staatssekretariat noch das Thema Ehrenamt von Elisabeth Köstinger und wir werden die Schnittstelle zwischen Bildungs- und Wirtschaftsministerium in Sachen Lehre.

Was ist hier geplant?

Wir müssen die jungen Leute - und vor allem ihre Eltern - für die Lehre begeistern. Es ist keineswegs so, dass man sich dann mit 15 für einen Beruf entscheidet, den man das restliche Leben macht. Dieser Gedanke hält sich hartnäckig, dabei ist eine Lehre heute eine Riesenchance. Man kann danach die verschiedensten Karrierewege einschlagen.

Zum Abschluss: Wir fliegen jetzt gleich weiter nach Island. Warum gerade dorthin?

Island ist ein Vorreiter beim modernen Jugendschutz. Österreich muss da hingegen einen Zahn zulegen und auch das Thema Gaming mitdenken. Und Island ist ein Vorreiter in Sachen Klima und Innovation. In Österreich stolpern wir noch über zu lange Genehmigungsverfahren beim Ausbau erneuerbarer Energien. In Island werden hingegen schon Technologien von morgen nicht nur erprobt, sondern bereits kommerzialisiert. Wenn wir die ambitionierten Klimaziele Österreichs und der EU erreichen wollen, müssen wir vor allem schneller werden und gezielter auf Innovationen setzen.