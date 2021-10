Einsatz am Traktor statt am Panzer: Die Zivildienst-Alternative

Vorbereitet auf ihre vielfältigen Aufgaben werden die jungen Männer zusätzlich in einem einwöchigen Kurs an der Landwirtschaftlichen Fachschule Gießhübl. „Notsituationen und schwere Schicksalsschläge können landwirtschaftliche Betriebe von einem Tag auf den anderen vor große Herausforderungen stellen“, so Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP), die Ausbildungsleiterin Maria Resch und den Lehrkräften für ihr Engagement dankt. „Im Kurs stehen rechtliche und organisatorische Aspekte im Vordergrund“, berichtet Resch. Fachlich sei man bemüht, alle Aspekte eines Betriebes aufzufrischen – auch in der Praxis, betont sie. „Denn am eigenen Hof ist man oft auf bestimmte Bereiche spezialisiert, die sich nicht mit den Aufgaben in dem Betrieb decken müssen, in dem man dann zum Einsatz kommt.“ So werden die Grundlagen von Landtechnik, Tierhaltung, Pflanzenbau und Waldwirtschaft wiederholt.