Zieht die SPÖ aus der Löwelstraße aus?

Wer heute von der "Löwelstraße" spricht, meint damit meist nicht nur eine Straße im Ersten Wiener Bezirk, sondern das Gebäude in Löwelstraße 18 und damit die Zentrale der SPÖ. Die "Löwelstraße" wurde seit 1945 zu einem Synonym für die Sozialdemokraten. Die Löwelstraße ist nicht nur der Sitz der Bundespartei, sondern auch der Landesorganisation Wien der SPÖ.

Doch wie es scheint, könnten die Roten in absehbarer Zeit ihre legendäre Zentrale im ersten Wiener Gemeindebezirk verlassen müssen. Das Haus hinter dem Burgtheater, das die Partei von der Stadt Wien günstig mietet, ist baulich in keinem guten Zustand. Es müsste saniert werden, die Kosten dafür sind hoch. So steht die Überlegung im Raum, aus der Parteizentrale auszuziehen, berichtet die Kronen Zeitung". Fix ist der Auszug freilich noch nicht.

Man habe einen "Prozess gestartet mit dem Ziel", sagt SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch auf Anfrage der Zeitung, "gemeinsam zu erarbeiten, wie eine künftige Parteizentrale mit modernen Arbeitsplätzen und besserer Infrastruktur aussehen könnte".