Zadic: "Rechtsstaat funktioniert auch in der Corona-Krise"

Trotz der Corona-Maßnahmen galt es, die Arbeitsfähigkeit von Gerichten und anderen Justizeinrichtungen aufrechtzuerhalten, so Zadic laut einer Aussendung am Mittwoch. Auch sollten Mieter, Verbraucher oder Kleinstunternehmer geschützt werden. Die Ministerinnen aus Liechtenstein, der Schweiz, Deutschland und Österreich zeigten sich darin einig, dass die Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit in der Bevölkerung zwingend geboten seien, hieß es aus dem Justizministerium.