Coronavirus : Justizministerin Zadic sieht keine Gefahr in Haftanstalten

Als weiterer Schritt, um zu verhindern, dass durch das Personal Übertragungen stattfinden, sind Antikörper-Tests geplant. "Wir werden stärker auf Tests setzen, damit Bedienstete so schnell wie möglich getestet werden können." So könnten auch etwaige Personalausfälle vermieden werden.

Zur Kritik, dass viele Haftanstalten überbelegt sind und der Mindestabstand von einem Meter oft nicht gewährleistet werden kann - wie etwa ein Häftling der JA Josefstadt in einem Brief an die APA bemängelt hatte -, meinte Zadic, dass noch einmal darauf hingewiesen worden sei, die Abstandsregel unbedingt einzuhalten. Schon jetzt würden sich rund zwei Prozent weniger in den Haftanstalten aufhalten - weil etwa Haftantritte von nicht gefährlichen Personen, die bereits auf freiem Fuß sind bis nach dem Ende der Ausgangsbeschränkungen aufgeschoben werden. Zadic: "Damit reduzieren wir Neuzugänge."

Auslieferungen an andere europäische Staaten würden sich derzeit aufgrund der derzeitigen Reisebeschränkungen sehr schwierig gestalten. In den Gesprächen mit den EU-Kollegen sei das "kein großes Thema" gewesen, Österreich vertrete aber die Position, dass bei einer negativen Covid-Testung auch ausgeliefert werden kann und soll, so Zadic.