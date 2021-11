Wollte Karmasin im März 2016 zurücktreten? "Davon war nie die Rede"

Wess’ Version: Karmasin war empört, weil der damalige Parteichef Reinhold Mitterlehner ihren Plan zur Kindergeldreform nicht unterstützte. Damals erklärte Mitterlehner mit Bundeskanzler Werner Faymann (SPÖ), dass die Gespräche zur Kindergeldreform „trotz Weigerung der Familienministerin“ fortgeführt werden. Nach diesem internen Angriff hatte Karmasin genug: Sie wollte ihr Amt hinschmeißen. Kurz wollte das verhindern, weil Neuwahlen für seinen (Kanzler-)Karriereplan zu früh gekommen wären.

Gabriele Heinisch-Hosek war als damalige Frauenministerin das SPÖ-Verhandlungsgegenüber von Karmasin. Der KURIER fragte die nunmehrige SPÖ-Abgeordnete nach ihren Erinnerungen an die Geschehnisse im März 2016. Heinisch-Hosek: „Sophie Karmasin und ich haben verhandelt, aber wir sind inhaltlich nicht weitergekommen. Es hat keine Streitszenen gegeben, sondern wir haben geredet und festgestellt, dass wir nicht zusammenkommen. In dieser Situation wollte ich nicht die Erste sein, die vom Verhandlungstisch aufsteht. Aber sie ist vom Tisch aufgestanden. Sie hat sinngemäß gesagt: Wir kommen da nicht weiter. Ich habe geantwortet: Dann heben wir es auf die höhere Ebene, die Chefebene.“ Das sei ein üblicher Vorgang, wenn Verhandlungen stocken. Tatsächlich hätten dann Faymann und Mitterlehner die Gespräche wieder in Gang gebracht.

„Es gab dann eine Osterpause, danach wurden die Gespräche fortgeführt, und es kam zu einer Einigung.“ Auf die Frage, ob sie von Rücktrittsabsichten Karmasins im März 2016 etwas mitbekommen habe, antwortet Heinisch-Hosek: „Null. Von Rücktritt war nie die Rede.“

Karmasin trat auch nicht zurück. Es gab eine Aussprache mit Mitterlehner – und kein Treffen mit Kurz.