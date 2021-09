Inwieweit hat 9/11 die Welt, die westlichen Gesellschaften verändert?

Es gab sehr viele Investitionen in die Sicherheit. Auch in Österreich haben wir massiv in Polizei, in Überwachung, in Früherkennung investiert – in Kooperation mit anderen Ländern natürlich. Das alles war damals erst in den Kinderschuhen, heute ist das selbstverständlich. Und man kann keineswegs sagen, dass das erfolglos war: Durch diese Maßnahmen konnten sicherlich Dutzende, wenn nicht noch mehr Terroranschläge verhindert werden. Heute haben wir wesentlich effizientere Methoden bei der Terrorbekämpfung, und die sind auch notwendig, wenn wir in einigermaßen gesicherten Verhältnissen leben wollen.

War 9/11 ein Anschlag auf die westliche Wertegemeinschaft?

Ja, das war sicher so gemeint – aber es hat auch Anschläge in China, Russland, der Türkei gegeben. Es geht, glaube ich, um ein anarchisches Ziel, ein fanatisch-religiöses Gewaltpotenzial. Das gibt es nicht nur im Islam, aber im Islamismus bündelt sich jedenfalls einiges. Daher ist es ganz wichtig, die moderaten Kräfte im Islam, die eine friedliche und gewaltfreie Welt wollen, zu unterstützen. Das ist auch einer der Gründe, warum Österreich – etwa im Rahmen seiner EU-Präsidentschaften – stets den Dialog der Religionen in den Vordergrund gerückt hat.

Den interreligiösen Dialog führen meist jene, die ihn sozusagen nicht notwendig hätten – und die, um die es eigentlich ginge, sind nicht dabei …

Das ist schon richtig. Aber es geht ja darum, dass man nicht zulassen darf, dass Gewalt im Namen der Religion gutgeheißen wird. Wenn sich also religiöse Führer aus Bosnien, Syrien oder Ägypten an diesem Dialog beteiligen, dann ist das auch ein Signal für die Muslime in aller Welt: Das ist nicht unsere Religion, das ist eine Verirrung. Das war ja auch die Idee des KAICIID (König-Abdullah-Zentrum für interreligiösen und interkulturellen Dialog; Anm.), das ja leider aus Österreich weggegangen ist. Auch die Bemühungen von Hans Küng (Schweizer kath. Theologe; Anm.), der im Auftrag von Kofi Annan (ehem. UN-Generalsekretär; Anm.) sein „Weltethos“ entwickelt hat, gehören hier her. Friede ist nicht möglich ohne Friede zwischen den Religionen – und ohne verbindliche globale ethische Normen.