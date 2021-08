Asselborn wirbt für Aufnahme von Afghanen - und attackiert Kurz

Jansa wiederum hatte auf Twitter geschrieben, man solle nur Menschen aufnehmen, „die uns während der Nato-Operation geholfen haben“.

Streit um Umsiedlung

Doch von einer großzügigen Aufnahme von Flüchtlingen in die EU kann keine Rede sein. Schon im Vorfeld des heutigen Innenministertreffens gab es über die Aufnahme von Flüchtlingen massiven Streit.

Die EU hofft, dass möglichst viele afghanische Flüchtlinge in der Region, also den Nachbarländern Afghanistans bleiben. Dort aber befinden sich bereits mehrere Millionen afghanische Flüchtlinge - besonders im Iran und in Pakistan. Die Aufnahmebereitschaft der afghanischen Nachbarn dürfte sich also in Grenzen halten.

Dafür sollen die Nachbarstaaten wie Usbekistan oder Pakistan nun finanziell unterstützt werden. Die Türkei, die schon jetzt mehrere Hunderttausend afghanische Flüchtlinge aufgenommen hat, soll ebenfalls mehr Mittel aus Brüssel erhalten.