Luxemburg gegen Österreich in Migrationsfrage - das ist Brutalität

Nach der massiven Kritik des luxemburgischen Außenministers Jean Asselborn an der Verweigerungshaltung Österreichs, weitere afghanische Flüchtlinge aufzunhemen, schlägt nun der rot-weiß-rote Chefdiplomat Alexander Schallenberg scharf zurück: Österreichs Außeniminister sprach von „billigem Populismus“. Die Anwürfe gegen Kanzler Sebastian Kurz seien "schlicht absurd". Schallenberg verwies darauf, dass Österreich weltweit gesehen pro Kopf die viertgrößte Community an Afghanen und die zweitgrößte innerhalb der EU beherberge.

„Es wäre zu begrüßen, würde Asselborn einen ähnlichen Grad an Solidarität und Mitmenschlichkeit zeigen. Dafür müsste Luxemburg nämlich sechs Mal so viele Afghanen aufnehmen, wie derzeit dort leben. Dann wäre er vielleicht in einer Position, Ratschläge zu erteilen“, formulierte der Außenminister in einer der APA übermittelten Stellungnahme.