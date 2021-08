Über geschlossene Grenzen: Wie Österreicher aus Afghanistan flohen

Nein, bitte keinen Namen in der Zeitung, und bitte keine geografischen Details über Routen und Grenzübergänge: Zu heikel ist die Arbeit, die die Mitarbeiter des österreichischen Krisenstabes für Afghanistan vor Ort zu leisten haben. Nur nicht zu viel Staub aufwirbeln an den Grenzen, über die man in den vergangenen Tagen Österreicher und Afghanen mit Aufenthaltsberechtigung in Österreich aus dem Land geschleust hat. Denn eigentlich sind diese Grenzen geschlossen – und sind trotzdem der einzig verbliebene Fluchtweg raus aus Afghanistan.

Pendeln mit der Bundeswehr

Über Tage sind die Mitarbeiter des österreichischen Krisenstabs gependelt: zwischen Taschkent im benachbarten Usbekistan, wo man das Hauptquartier eingerichtet hat, und dem Flughafen von Kabul. In Transportmaschinen der deutschen Bundeswehr hat man auch die Österreicher ausgeflogen. Etwa 100 Menschen sind so nach Usbekistan gelangt. Dort hat man sie betreut, ihre Papiere kontrolliert, sie schließlich in die Flieger Richtung Frankfurt gesetzt.

„Es waren viele Familien darunter, aber auch viele alleinreisende Frauen, oft mit Kleinkindern und sogar einem 4 Monate alten Säugling“, beschreibt der hochrangige Diplomat seine Schutzbefohlenen der vergangenen Tage. Anfangs hatten sich gerade einmal zwei Dutzend Menschen bei den österreichischen Behörden gemeldet, die um Hilfe bei der Heimkehr baten. Dann aber wurden es täglich mehr – und die Ausreise wurde täglich schwieriger.