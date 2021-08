Rücktrittsforderungen an Biden nach Afghanistan-Debakel

Dazu kommt eine Opposition, die Morgenluft wittert und Biden beschädigen will. Angeführt von der Ex-UN-Botschafterin Nikki Haley kommen prominente Republikaner aus der Deckung und fordern – wie die Senatoren Josh Hawley und Marsha Blackburn – den Rücktritt Bidens. Oder dessen Amtsenthebung. Tenor: Der Präsident „hat Blut an den Händen“ und US-Soldaten ohne Not in eine tödliche Mission geschickt.