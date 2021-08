Österreicher müssen mit dem Auto aus Afghanistan fliehen

Quasi rund um die Uhr sind die Transportmaschinen der deutschen Bundeswehr in den vergangenen Tagen zwischen Kabul und der usbekischen Hauptstadt Taschkent gependelt. Mit an Bord auch Mitglieder des österreichischen Krisenstabes, zusammengesetzt aus Mitarbeitern von Außen- , Innen- und Verteidigungsministerium. Mehr als 100 Menschen aus Österreich – so der Stand am Freitag – konnten so aus Afghanistan evakuiert werden: Österreicher und auch Afghanen mit Aufenthaltsbewilligung in Österreich.

Anfangs hatte man in Wien ja gerade einmal mit 20 Personen gerechnet, die aus Afghanistan nach Hause nach Österreich wollten. Doch mit jedem Tag wurden es mehr, die sich in Wien oder bei den österreichischen Botschaften in den Nachbarländern meldeten, um ausgeflogen zu werden.