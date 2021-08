Aus Kampf gegen den Terror wurde Flucht im Terror

Ein Wunschpartner dürfte bereits feststehen: Mit der Türkei strebten die Taliban eine enge Zusammenarbeit an, sowohl beim Thema Wirtschaft als auch in der Bildung, sagte ein Taliban-Sprecher. „Das türkische Volk und der Staat sind unsere Freunde. Es gibt sehr viele Gründe dafür, dass unsere Freundschaft bestehen bleibt.“ Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hatte bereits zuvor erklärt, sein Land wolle den Taliban beim Aufbau von Infrastruktur in Afghanistan behilflich sein. Es ist durchaus möglich, dass türkische Kräfte in Zivil künftig den Flughafen Kabul betreiben. Das wäre für den UN-Sicherheitsrat von Vorteil.

Das mächtigste UN-Gremium erhöhte Montagabend mit einer Resolution den Druck auf die Taliban. Darin wird auf die Zusagen der Radikal-Islamisten vom Freitag verwiesen, wonach Afghanen das Land jederzeit und auf allen möglichen Wegen ungehindert verlassen dürfen. Russland und China enthielten sich bei der Abstimmung. Auch mit dieser Resolution wird sich die NATO, deren Mitglied auch die Türkei ist, eine andere Art der Einsatzführung überlegen müssen, will sie in der Geopolitik weiterhin aktiv bleiben.