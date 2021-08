"Jetzt sind die Taliban der logische Kooperationspartner der USA"

Behnam Said: Ich denke, man kann sich das aus der Logik der innerdschihadistischen Konkurrenz der letzten Jahre und Jahrzehnte erklären. Und aus der Konkurrenz der beiden Hauptströmungen – El Kaida/Taliban auf der einen Seite, Islamischer Staat ab 2013/2014 auf der anderen Seite. In diesem Rahmen spielte sich auch die Gründung des Islamischen Staats Khorasan 2015 ab. Das waren "abtrünnige" oder "unzufriedene" Gefolgsleute der Taliban aus Pakistan.

Damals herrschte ein starkes Momentum in dem Projekt "Islamischer Staat" von Abu Bakr al-Baghdadi. Der war eine Attraktion der Macht für viele Dschihadisten – inklusive dem Traum vom Kalifat, am ehesten unter dem Banner des IS. Unter dem Weg der Taliban und von El Kaida sahen sie eher einen Irrweg. Osama Bin Laden war zu dem Zeitpunkt schon tot – es herrschte ein Kampf um sein Erbe. Und beide Strömungen beriefen sich auf Bin Laden. Es entstand eine brandgefährliche Konkurrenz zwischen den beiden, die eine Eskalation der Gewalt mit sich zog. Sobald eine dschihadistische Organisation Erfolg hat, wird sie herausgefordert von der anderen. Immerhin folgen beide dem "großen Versprechen Gottes", von dem sie behaupten, er habe ihnen den Sieg in Aussicht gestellt.

Also galt der Anschlag zu einem großen Teil den innerdschihadistischen Konkurrenten, den Taliban? War die Tat auch eine Message an den so genannten Westen?

Mittlerweile sieht der IS die Taliban und die USA als gemeinsamen Feind, seit die beiden miteinander reden. Für die Taliban wiederum waren die Opfer unter den US-Soldaten ein Grund zu behaupten, dass nicht sie an dem Blutbad schuld waren, weil sie nicht für Sicherheit sorgen konnten – sondern die Präsenz ausländischer Truppen. Nur wenn diese abzögen, herrsche Ruhe. Aber die Ordnungsmacht Taliban wurde vorgeführt vom IS. Das versucht sie jetzt mit Propagandatricks zu vertuschen, um vom eigenen Versagen abzulenken.