Wohin geht die türkis-schwarze Reise unter Nehammer?

Wobei hier natürlich der Standpunkt die Perspektive bestimmt: Es gibt inner- wie außerhalb der Partei jene, welche sich eine möglichst klare Abgrenzung von der Ära Kurz wünschen und einer grundlegenden Neuaufstellung das Wort reden – inhaltlich wie stilistisch. Und es gibt die, denen ein möglichst bruchloses Anknüpfen an die türkisen Erfolgsjahre zielführend scheint – inhaltlich, nicht unbedingt stilistisch (Stichwort Chats etc.).

„Türkis“ stehe jedenfalls dafür, dass die ÖVP nach eineinhalb Jahrzehnten wieder gezeigt habe, dass sie Wahlen gewinnen könne, sagt eine Parteiinsiderin zum KURIER. Auch Politberater Thomas Hofer glaubt, dass es sich Karl Nehammer gar nicht leisten könne, den von manchen geforderten Bruch mit dem „System Kurz“ zu ziehen. Wie sich die ÖVP positionieren wird, sei aber für ihn einstweilen noch schwer abschätzbar. Hofer ortet eine gewisse Unentschlossenheit und macht das an den Beispielen Migration und U-Ausschuss fest: Bei Ersterem wolle man die bisherige Position nicht aufgeben, stelle das Thema aber auch nicht mehr so in den Vordergrund. Und was den U-Ausschuss betrifft, so sei auch hier ein stilistischer Wechsel zu konstatieren, ohne dass man die generelle Sichtweise („alle gegen die ÖVP“, „unterwanderte Justiz“ u. dgl. m.) aufgegeben habe.