Kurz: "Innenpolitik spielt in meinem Leben kaum noch eine Rolle"

Am kommenden Samstag findet in Graz der Bundesparteitag der Volkspartei statt. Karl Nehammer wird dabei auch formal zum Nachfolger von Sebastian Kurz als ÖVP-Obmann gewählt. Kurz wird in Graz dabei sein, obwohl er sich aus der Politik zurückgezogen hatte, nachdem er im vergangenen Oktober in den Fokus der ÖVP-Korruptionsaffäre geraten war.

Der Kronen Zeitung gab Kurz nun ein langes Interview, in dem er ein politisches Comeback abermals ausschloss. "Das gilt für immer“, sagte er. Das politische Geschehen in Österreich interessiert ihn laut eigener Aussage kaum mehr. "Innenpolitik spielt in meinem täglichen Leben eigentlich kaum noch eine Rolle", hielt er fest. Geopolitische Entwicklungen verfolge er hingegen sehr intensiv.

Mit seinem Nachfolger, Karl Nehammer, stehe er im guten Austausch, die beiden verbinde ein freundschaftliches Verhältnis.