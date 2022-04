ÖVP bleibt Türkis, heißt aber nicht mehr "neue Volkspartei"

Jetzt ist es fix: Wie die ÖVP-Bundespartei am Freitag bestätigte, wird die ÖVP am Parteitag am 14. Mai in Graz ein adaptiertes Logo präsentieren. Die ÖVP heißt dann nicht mehr "neue Volkspartei", sondern nur noch "Volkspartei". Im Gespräch war anfangs auch eine Änderung der Partei, etwa in ein dunkleres Türkis. Es bleibt nun aber - der KURIER berichtete vorab - beim aktuellen Türkis-Ton.

ÖVP-Logo in der Vorher/Nachher-Ansicht: