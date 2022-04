Mikl-Leitner auf NÖ-Parteitag: "Es tut mir weh, wie die ÖVP in der Kritik steht"

Das Veranstaltungszentrum, kurz VAZ, ist zwar funktionell, aber sicher nicht der schönste Ort von St. Pölten. Dennoch hat sich Johanna Mikl-Leitner diese Messehalle am Stadtrand für ihren große Auftritt am gestrigen Samstag ausgesucht - weil sie eine schöne Erinnerung damit verbindet. „Heute vor fast genau fünf Jahren durfte ich hier an diesem Platz stehen und Verantwortung von Erwin Pröll übernehmen. Ich kann mich noch sehr gut an die Gefühle von damals erinnern, an die Verantwortung, die Spannung, die Zuversicht und den Willen, mit Euch ein neues Kapitel aufzuschlagen“, sagt die Landeshauptfrau bei der Eröffnung des Parteitags der ÖVP-Niederösterreich.



„Fünf Jahre sind vergangen. Nichts ist mehr, wie es war. Viel Unsicherheit und viele neue Fragezeichen. Es findet mitten in Europa ein Krieg statt, keiner weiß, wie es da weitergeht. Und man weiß nicht, wie lange uns das Virus eine Atempause gönnt.“

Nehammers Rede

Kanzler Karl Nehammer nimmt den Faden auf. „Als ich Bundeskanzler wurde, waren wir in einem Lockdown. Am Anfang nach dem Lockdown war es fast beklemmend - so viele Menschen, so viele Viren“, sagt Nehammer. Er berichtet, wie es ihm ging, als er in Kiew zum ersten Mal in seinem Leben an einem Massengrab stand („Das lässt einen nicht mehr los“) und von seiner Erleichterung, als er wieder zurück in Österreich war. Nehammer sagt, die aktuellen Krisen seien enorm und verursachen komplexe Probleme, aber man dürfe sich davon nicht überwältigen lassen. „Wir können Krisen schaffen. Wir haben nach der Pandemie ein höheres Wachstum als davor, wir haben Vollbeschäftigung, wir helfen den Geflüchteten und helfen vor Ort in der Ukraine. Wir schaffen Krisen, weil wir Österreicher sind.“



Nehammer bekommt von den Hunderten Delegierten auffallend viel Applaus. Der Name Sebastián Kurz fällt auf diesem Parteitag nicht, nur Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka erinnert an „die Turbulenzen vom vergangenen Herbst“. Nun habe die ÖVP aber „die Chance, mit Kanzler Nehammer auch auf Bundesebene wieder Fuß zu fassen“.

Zentrale Bedeutung

Für Mikl-Leitner ist der Parteitag am Samstag von zentraler Bedeutung. Sie braucht den Rückhalt der engmaschigen Parteiorganisation für den vor ihr liegenden Wahlkampf. 2018 hat Mikl-Leitner, auch mit dem Rückenwind durch die damals noch junge, türkise Bewegung, die absolute Mehrheit errungen.



Mit Rückenwind vom Bund ist diesmal kaum zu rechnen, im kommenden Wahlkampf wird sich die Landes-ÖVP voll auf die Landespolitik konzentrieren, die Bundespolitik wird gemieden werden. Das ist schon auf dem Parteitag spürbar: Die nach St. Pölten angereiste ÖVP-Ministerinnenriege (Schramböck, Köstinger, Raab, Staatssekretärin Plakolm) wird erst begrüßt, nachdem bereits sämtliche niederösterreichische Honoratioren von den 500 Delegierten mit Applaus bedacht worden sind.